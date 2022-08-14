Израильский врач провел операцию в Уганде и спас жизнь 12-летней беременной девочке

Врач проводит операции пациентам с фетальным свищом, который почти неизвестен в западных странах, но очень распространен в развивающихся странах.

Жизнь 12-летней девочки в Уганде, которая родила и получила гинекологическую травму после потери плода, была спасена врачом, который добровольно помогает африканским пациентам.

Доктор Девора Хейман из отделения акушерства и гинекологии медицинского центра «Каплан» в Реховоте создала добровольную организацию, которая помогает молодым женщинам и девочкам в Уганде, куда она ездит один или два раза в год. Она — единственный израильский врач, который прошел признанную медицинскую ротацию (клиническую практику студентов-медиков на последнем курсе обучения) в стране третьего мира.

Она проводит операции пациентам с фетальным свищом, который почти неизвестен в западных странах, но очень распространен в развивающихся странах.

Эти женщины, не имеющие доступа к больницам и другим медицинским учреждениям, рожают дома. У некоторых в результате родов образуется отверстие в родовых путях, что приводит к неконтролируемому выходу мочи и кала, что может угрожать жизни. Те, кто выживает, страдают не только физически, но и обычно подвергаются остракизму со стороны своей семьи и общества.

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