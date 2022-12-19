Университет Тель-Авива откроет центр по изучению аутоиммунных заболеваний

На данный момент нет адекватных инструментов для профилактики и лечения таких болезней.

В воскресенье, 18 декабря, Тель-Авивский университет объявил об открытии первого в Израиле междисциплинарного центра по изучению аутоиммунных заболеваний.

Об этом сообщает Jpost.

Это будет четвертый центр финансирования Джудит и Стюарта Колтонов, которые пожертвовали на это дело 10 миллионов долларов. Три уже функционируют в США.

Этот исследовательский центр будет сотрудничать с ведущими медицинскими центрами и службами здравоохранения страны, а также с учеными из других академических учреждений.

Цель этого учреждения состоит в том, чтобы обеспечить анализ больших данных медицинской информации и биологических образцов от пациентов с аутоиммунными заболеваниями и способствовать пониманию причин заболеваемости, а также их ранней диагностике и лечению.

На данный момент, к сожалению, нет адекватных инструментов, которые бы способствовали быстрому лечению заболевания. Эксперты объясняют, что аутоиммунные болезни охватывают более 100 заболеваний, при которых иммунная система вместо патогенов атакует здоровые ткани организма.

«Курсор» писал ранее, что израильские эксперты создали инструмент искусственного интеллекта, который анализирует тесты ЭКГ и предсказывает сердечную недостаточность с высокой точностью за несколько недель до того, как она произойдет.