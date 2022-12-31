Управление природы и парков оштрафует жителей Ашкелона

Инспекторы Управления природы и парков оштрафуют многих жителей Ашкелона, которые приезжали на пляж, чтобы забрать товары, выброшенные на берег из контейнеров, упавших на днях с иностранного судна.

Об этом пишет News.israelinfo.

Горожане поспешили на пляж, чтобы разобрать товары, некоторым удалось увезти даже холодильники. Однако, они забыли о том, что пляж в том месте считается заповедником. Жители Ашкелона приезжали на личном транспорте, разрушали берег и сбивали морских черепах, поэтому их ждет штраф.

Инспекторы Управления природы и парков сфотографировали номера машин и отправят нарушителям штрафные квитанции на дом в течение ближайших 3-9 месяцев. Штраф составляет 1000 шекелей.

Отметим, что контейнеры с различными товарами упали в воду с иностранного суда вечером 27 декабря. Из девяти грузов к берегу прибилось шесть.

«Курсор» писал ранее, что в одном из контейнеров, который выбросило на берег Ашдода, находились детские товары. Побережье было усыпано детскими пластмассовыми бутылочками и игрушками. На данный момент проводится проверка при участии портовой администрации и выясняется, кому принадлежали упавшие в море контейнеры.