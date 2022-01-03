Уравновешивание торговых связей США и Китая станет главной задачей Израиля в 2022 году

Баланс между стратегическими отношениями Израиля с США и экономическими отношениями с Китаем, его третьим по величине торговым партнером, должен стать одной из основных внешнеполитических задач в 2022 году.

Об этом сообщает jpost.com.

Кабинет министров безопасности был вовлечен в обсуждение следующих шагов Израиля на фоне все более напряженной конкуренции великих держав между Вашингтоном и Пекином и продолжающейся озабоченности США по поводу китайского вмешательства на Ближнем Востоке. В обсуждениях также приняли участие представители Минобороны и МИД.

Как объяснил в понедельник высокопоставленный дипломатический представитель, Израиль будет на стороне Америки, если ему придется выбирать сторону и не будет сражаться с Вашингтоном из-за Китая, но он предпочел бы остаться незамеченным, чтобы не потерять бизнес и инвестиции из Китая .

В свете предупреждений США о том, что китайские инвестиции могут вызвать нарушения безопасности, Иерусалим в последние месяцы согласился информировать Вашингтон о любых крупных сделках с Пекином, особенно в области инфраструктуры и технологий.

Израиль будет пересматривать любые такие сделки по просьбе Америки, заявил в понедельник высокопоставленный дипломатический представитель.

В то же время Израиль пытается доказать Китаю, что продолжает вести дела в обычном режиме, хотя это не совсем так. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан во время своего визита в Израиль две недели назад убедил министра иностранных дел Яира Лапида в важности этого вопроса.

Ранее Курсор сообщал, что спутник из Китая установил рекорд по скорости сканирования Земли

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.