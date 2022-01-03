Спутник из Китая установил рекорд по скорости сканирования Земли

Новые китайские спутники Beijing-3 показали более высокие показатели скорости сканирования планет по сравнению с американскими моделями последнего поколения WorldView-4. Кроме того, они умеют делать ранее недоступные быстрые манёвры.

Сообщается, что китайский спутник Beijing-3 может проводить аэрофотосъёмку поверхности с высоты 500 километров при вращении 10° в секунду.

Разнообразие манёвров позволяет наблюдать за объектами даже очень витиеватой формы.

Для тестирования технологии космический аппарат сумел всего за один пролёт провести съёмку извилистого русла реки Янцзы длиной 6300 километров.

Ни один другой современный спутник не может похвастаться подобным результатом.

Искусственный интеллект, отвечающий за работу космического аппарата, управляет всем бортовым оборудованием и выбирает наилучшую траекторию для наблюдения.

Он способен отследить до 500 районов за сутки.

При этом каждый из них он может посетить за этот период около сотни раз.

На данный момент подобный результат могли получить лишь группы спутников. Одиночный космический зонд сделал это впервые.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Китае произошло землетрясение — есть пострадавшие.

Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Кроме того, стало известно, что ученые обнаружили подводную лодку, которая была затоплена 80 лет назад.

После крушения в живых остались только шесть моряков, которые смогли доплыть до греческого острова Миконос.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.