Уровень воды в озере Кинерет продолжает подниматься

Согласно информации Управления водных ресурсов Израиля на утро субботы уровень воды в озере Кинерет поднялся на 0,5 сантиметров. Так, теперь он составляет 210,675 метра ниже уровня мирового океана.
Отметим, что верхняя красная линия находится на отметке в 208,8 метра ниже уровня Мирового океана. Если вода поднимется еще выше, то придется открыть плотину на реке Иордан.
По словам гидрологов, в последнее время наблюдается хорошее наполнение ручьев и рек, которые стекают в Кинерет. Некоторые из них считаются такими, которые пересыхают.
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