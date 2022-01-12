В озере Кинерет повысился уровень воды

Уровень воды в озере Кинерет повысился за минувшие сутки и на полсантиметра и составил 210 метров 69 сантиметров ниже уровня Мирового океана
Сообщается, что до так называемой верхней зеленой черты остается один метр 89 сантиметров.
Об этом сообщает новостное издание «Детали».
Красная черта – условная отметка, по достижении которой в озере нарушается экологическое равновесие, находится на уровне 213 сантиметров ниже уровня Мирового океана.
Последние несколько зим были достаточно дождливыми после ряда засушливых, и уровень воды в главном пресноводном резервуаре страны восстановился до приемлемого уровня.
Однако нынешние зимние бури не всегда способствовали восполнению воды в озере. В конце декабря было зафиксировано даже небольшое понижение уровня воды.
Напомним, ранее курсор писал о том, что посадка деревьев в Негеве возобновляется под усиленной охраной.
В среду утром посадка деревьев в пустыне Негев была возобновлена.
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