В 2021 году израильтяне взяли рекордные 116 миллиардов шекелей ипотечных кредитов

Около 40% этих квартир были куплены так называемыми инвесторами — домохозяйствами, которые уже владеют одним или несколькими жилищами.

В Израиле покупатели жилья взяли около 116 миллиардов шекелей в виде ипотечных кредитов в течение года.

Об этом сообщает timesofisrael.com.

В 2020 году израильтяне взяли ипотечные кредиты на общую сумму 78,1 миллиарда шекелей, при этом показатель 2021 года представляет собой почти 50-процентное увеличение по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом.

Только в декабре израильтяне заняли 12,2 млрд шекелей для финансирования ипотечных кредитов, что на 11,9% больше, чем в ноябре, и на 48% больше, чем в декабре 2020 года. В течение ноября в Израиле было куплено 18 200 единиц жилья, что является самым высоким месячным показателем с июня 2015 года, когда было куплено более 16 тысяч единиц, и на 62% больше по сравнению с ноябрем 2020 года.

Около 40% этих квартир были куплены так называемыми инвесторами — домохозяйствами, которые уже владеют одним или несколькими жилищами, что на 200% больше, чем за тот же период прошлого года, и на 41% больше, чем в октябре 2021 года. также наблюдалась рекордная активность инвесторов.

Ранее Курсор сообщал, что ипотечные кредиты в Израиле достигли рекордного уровня.

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