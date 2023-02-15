В Абу-Гоше учителя и школьники объявили забастовку — что произошло

В одной из школ Абу-Гоша педагоги и учащиеся старших классов объявили о протесте, который пройдет 16 февраля. Причиной забастовки стало нападение школьницы и ее матери на учителя.

В заявлении Объединения учителей средних и старших классов говорится, что это не первый случай, когда учителя подвергаются нападению со стороны школьников и их родителей. В связи с этим председатель организации Ран Эрез потребовал от местных властей и Министерства просвещения принять меры.

Подробности инцидента в объединении учителей не сообщили. Пострадал ли педагог в результате нападения — также не уточняется.

Напомним, в сети появилось видео нападения на учителя в школе в Бат-Яме. По словам очевидцев, отец школьника ударил учителя у входа в учительскую, порвал на нем рубашку и угрожал ему. Причиной тому послужило решение учителя об отстранении его сына от занятий. Охранники и мать ученика пытались разнять их, но отец мальчика продолжал угрожать педагогу. После этого пострадавший обратился за помощью к правоохранителям.

Ранее «Курсор» писал о том, что в Рахате мать школьника напала на учительницу. Женщина ворвалась в учебное заведение и начала оскорблять учительницу, после чего схватила свою жертву за волосы и начала наносить удары. ЧП происходило на глазах у детей. Тогда пострадавшая также написала заявление в полицию. По словам нападающей, таким образом она хотела отомстить за сына, которого ранее якобы избила учительница.