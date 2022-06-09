Родитель напал на учителя в школе в Бат-Яме: инцидент попал на видео

Сегодня утром в четверг родитель напал на учителя, который хотел отстранить его сына от занятий. Инцидент произошел у входа в учительскую школы в Бат-Яме, на глазах у учеников. По словам очевидцев, отец накричал на учителя, ударил его, схватил рубашку и порвал ее.
После того, как охранники и мать ученика разняли их, отец продолжал угрожать учителю: «Давай выйдем, если ты герой». Учитель написал заявление в полицию.
В другом инциденте с применением насилия, который произошел в начале этой недели, родитель ворвался в школу в северной деревне Дейр-Ханна и избил учителя, который обучал его сына.
Ранее Курсор писал, что в отношении двух террористов, совершивших теракт в Эладе, возбуждено уголовное дело. В начале мая двое нападавших, вооруженных топорами, напали на прохожих, убив троих.
Курсор ранее писал, что мэр Шефарама сделал заявление об убитой дочери его заместителя.