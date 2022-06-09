Родитель напал на учителя в школе в Бат-Яме: инцидент попал на видео

Инцидент произошел сегодня утром в Бат-Яме. Очевидцы сказали, что отец ударил учителя у входа в учительскую, порвал на нем рубашку и угрожал ему.

Сегодня утром в четверг родитель напал на учителя, который хотел отстранить его сына от занятий. Инцидент произошел у входа в учительскую школы в Бат-Яме, на глазах у учеников. По словам очевидцев, отец накричал на учителя, ударил его, схватил рубашку и порвал ее.

בפעם השנייה השבוע: מורה הותקף בידי הורה בבית ספר. התקרית אירעה בבית ספר בבת-ים לעיני התלמידים. מוקדם יותר השבוע הורה תקף מורה בבית ספר בדיר-חנא שבצפון. בסרטון: תיעוד התקיפה מתחילת השבועhttps://t.co/J0XPABPtpS@lirankog pic.twitter.com/vLESK0TFUS — כאן חדשות (@kann_news) June 9, 2022

После того, как охранники и мать ученика разняли их, отец продолжал угрожать учителю: «Давай выйдем, если ты герой». Учитель написал заявление в полицию.

В другом инциденте с применением насилия, который произошел в начале этой недели, родитель ворвался в школу в северной деревне Дейр-Ханна и избил учителя, который обучал его сына.

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