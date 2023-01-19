В аэропорт Бен-Гурион могут вернуться огромные очереди: с чем это связано

Администрация говорит, что делает все возможное, чтобы этого не допустить

Израильтян предупреждают, что в ближайшее время в аэропорт «Бен-Гурион» могут вернуться длинные очереди, поэтому нужно приезжать за несколько часов до посадки.

Об этом пишет News.walla.

А все дело в том, что в аэропорту не хватает сотрудников. Когда бушевала пандемия COVID-19, пассажиропок резко упал и работы не было, поэтому многих сотрудников пришлось уводить, а некоторые ушли по собственному желанию. А сейчас пассажиропоток возвращается к прежним показателям, но рабочая сила остается в дефиците. На сегодняшний день в «Бен-Гурионе» не могут заполнить 750 ставок.

Проблема частично решалась из-за того, что сотрудники начали выполнять смежную работу. Но им это просто надоело, в отделе безопасности никто не хочет работать меньше чем за 30 шекелей в час. Из-за отсутствия сотрудников каждый день не попадают на свои рейсы 250 чемоданов, потому что некому о них позаботиться. В связи с этим работники угрожают шагами, которые могут негативно отразиться на работе аэропорта.

В администрации говорят, что пытаются урегулировать конфликт и делают все возможное, чтобы в аэропорт не вернулись огромные очереди. В частности они набирают рабочих и привлекают к работе волонтеров.

«Курсор» писал ранее, что работники аэропорта «Бен-Гурион» могут начать забастовку, из-за которой могут пострадать израильтяне и иностранные туристы, поскольку их путешествие может оказаться под угрозой срыва. Профком работников Управления аэропортов объявил о трудовом конфликте с дирекцией. Его причиной стало несоблюдение условий коллективного договора.