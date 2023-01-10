Пассажиров предупредили о возможной забастовке в аэропорту Бен-Гурион

Через две недели работники аэропорта «Бен-Гурион» могут начать забастовку, из-за которой могут пострадать израильтяне и иностранные туристы, поскольку их путешествие может оказаться под угрозой срыва.

Все дело в том, что сегодня, 10 января, профком работников Управления аэропортов объявил о трудовом конфликте с дирекцией. Его причиной стало несоблюдение условий коллективного договора, нехватка кадров в различных службах аэропорта, а также непродление договора о временном найме трудящихся. И если стороны не придут к консенсусу, то в конце месяца сотрудники начнут забастовку, которая негативно отразится на работе аэропорта.

В последнее время израильтяне и так жалуются на длинные очереди в аэропорту, а из-за внутренних споров ситуация может усугубиться.

«Курсор» писал ранее, что международный аэропорт Бен-Гурион хотят перенести на искусственный остров. Такая затея, по предварительным подсчетам, составит около 70 миллиардов шекелей.

Еще мы писали, что израильтяне Нета Аппельбаум и Ницан Якир, летевшие из Тель-Авива в Барселону, столкнулись с хамством и непрофессионализмом сотрудников в аэропорту «Бен-Гурион». Сотрудница, проверявшая паспорта при посадке в самолет, случайно порвала паспорт Неты и попыталась сделать вид, что она тут не при чем.