В аэропорту Абу-Даби арестовали израильского туриста

Несколько дней назад 21-летний житель Иерусалима был задержан полицией в аэропорту Абу-Даби. Мужчину арестовали за то, что он, по их словам, нарушал общественный порядок и оскорбил сотрудников правоохранительных органов ОАЭ.

Об этом сообщает издание «Детали».

Об инциденте в аэропорту уведомили представителей министерства иностранных дел Израиля. Сейчас решением вопроса занимается как департамент по делам израильтян за рубежом в консульском отделе министерства иностранных дел, так и консул Израиля в Абу-Даби.

Известно, что мужчина турист прилетел в Абу-Даби из Тель-Авива, у него был стыковочный рейс в Индию и ему нужно было ждать 8 часов. Вместе с другим израильтянином он вышел из терминала на улицу, к нему подошли сотрудники полиции и попросили предъявить документы и спросили разрешения на обыск. Но израильтянин из-за посттравмы вел себя достаточно взвинчено и грубо отвечал полицейским. Из-за такого поведения его задержали и доставили в отделение, потом осмотрели багаж, но не нашли ничего запрещенного и подозрительного.

Однако израильский турист продолжал вести себя довольно вызывающе, поэтому был арестован на двое суток, после он предстал перед судьей, который продлили арест еще на 7 дней.

Сейчас его родные в Израиле ищут адвоката, который бы представлял в суде его интересы и помог решить инцидент.