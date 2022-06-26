В аэропорту Бен-Гурион хаос и беспорядок: видео с гигантскими очередями

В аэропорту ощущается сильная нехватка работников. Из-за пандемии, администрации пришлось уволить или отправить в отпуск большое количество сотрудников.

В аэропорту Бен-Гурион наблюдаются гигантские очереди. Судя по всему, система не справляется с таким наплывом туристов, а потому начался настоящий хаос.

Об этом пишет телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«Сумасшедшие очереди и хаос в аэропорту Бен-Гурион продолжаются, теперь и в Терминал-3», — написали администраторы канала.

Также они показали видео, на которых видны очень большие очереди.

Кроме того, показаны комнаты забитые потерянным багажом.

Отметим, что Управление аэропортов рекомендовало пассажирам приезжать за четыре часа до вылета.

Ранее наш сайт писал, что рост экономики может продолжиться, несмотря на политические потрясения. Глава Банка Израиля Амир Ярон заявил, что экономика Израиля может продолжать расти на фоне политических потрясений, вызванных крахом правительства.

Кроме того, Курсор сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением. Новое исследование показало, что израильтяне немного больше удовлетворены своим личным экономическим положением, чем до пандемии.

Еще напомним, что минимальная зарплата не изменится из-за роспуска Кнессета.