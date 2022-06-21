Минимальная зарплата не изменится из-за роспуска Кнессета

В Гистадруте отказались от комментариев, однако стало известно, что завтра утром его председатель Арнон Бар-Давид созовет в своем кабинете юристов для обсуждения ситуации.

21 июня было отменено заседание комиссии Кнессета по труду, социальному обеспечению и здравоохранению. Таким образом, она не смогла рассмотреть вопрос о повышении минимальной заработной платы.

Эта инициатива была частью «пакетной сделки», за которую боролся депутат Эфрат Райтен из партии «Авода». Минимальный размер оплаты труда должен был быть повышен с 5300 до 5400 шекелей еще в апреле.

С другой стороны, это может даже сыграть на руку низкооплачиваемым работникам.

В результате сделки должна была быть отменена привязка минимума оплаты труда к средней заработной плате. Последняя рассчитывается в декабре. А с апреля 2023 года минимальная зарплата рассчитывается как 47,5 процента от средней зарплаты. По расчетам экономистов, к декабрю израильтяне в среднем будут получать 12 тысяч шекелей, а значит с апреля 2023 года 47,5 процента от этой суммы составит 5700 шекелей. Таким образом, минимум оплаты труда может повыситься не на 100, а на 400 шекелей.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что банки и кредитные компании в Израиле будут работать по-новому.

Кроме того, Курсор писал, что разоблачены мошенники, обманувшие израильских и иностранных инвесторов на 120 млн шекелей.

Еще напомним, что министерство благосостояния выделило 70 млн шекелей на социальные выплаты.