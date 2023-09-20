В аэропорту Бен-Гурион произошел инцидент с паломниками, вернувшимися из Умани

Работникам аэропорта пришлось вмешаться, чтобы урегулировать ситуацию.

20 сентября, после возвращения из Умани, хасиды устроили скандальную ситуацию в аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве.

Об этом сообщает "12 канал".

Когда самолет компании Smart Wings приземлился после полета из Кишинева с большой группой паломников на борту, некоторые пассажиры решили открыть аварийный люк и выбрались на правое крыло самолета.

Как отмечено в сообщении, только после вмешательства сотрудников аэропорта паломники сошли с крыла самолета.

Напомним, паломники вернулись из украинского города Умань, куда тысячи хасидов ежегодно съезжаются для празднования Рош ха-Шана. В этом городе находится место захоронения раввина XVIII века Нахмана Бресловского, основателя бресловской хасидской секты.

Также мы писали, что за девять дней пребывания паломников в городе Умань и на территории паломничества, украинская полиция получила около 80 обращений. Обращения касались различных нарушений, включая нарушения правил дорожного движения, потерю документов и личных вещей.

Миграционная полиция и Государственная миграционная служба зафиксировали одно нарушение правил пересечения границы. Общее количество уголовных дел, возбужденных украинской полицией, составляет 18. Из них 16 дел связаны с хранением и контрабандой наркотиков. В этом году число паломников, посетивших Умань, составило 35 312 человек, что на 13 тысяч больше, чем в прошлом году.