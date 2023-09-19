Паломники покидают Умань, в украинской полиции подвели итоги празднования Рош ха-Шана

В этом году Умань посетили более 35 тысяч паломников - на 13 тысяч человек больше, чем в прошлом году.

Национальная полиция Украины и силовой блок работали в усиленном режиме во время Рош ха-Шана.

Об этом информирует управление полиции Уманского района.

Отмечается, что в течение девяти дней на территории паломничества и города Умань в полицию поступило около 80 обращений. В частности, сообщалось о нарушении правил дорожного движения, потере документов и личных вещей.

Сотрудники миграционной полиции и Государственной миграционной службы задокументировали одно нарушение правил пересечения границы.

Всего украинская полиция возбудила 18 уголовных дел, из них 16 - за хранение и контрабанду наркотиков. В этом году Умань посетили 35 312 паломников — примерно на 13 тысяч человек больше, чем в прошлом году.

"Благодаря профессиональным, слаженным и четко скоординированным действиям сводного отряда, в составе Нацполиции, ГСЧС, СБУ, военнослужащих Национальной гвардии Украины, пограничников удалось избежать чрезвычайных и резонансных событий во время празднования иудейского Нового года", - отметили правоохранители.

Тысячи евреев-хасидов ежегодно отправляются в Умань накануне еврейского Нового года, чтобы посетить место захоронения раввина XVIII века Нахмана Бресловского, основателя бресловской хасидской секты.

Паломничество преимущественно мужчин в Умань, расположенную примерно в 125 милях к югу от столицы Киева, прошло, несмотря на предупреждения израильского правительства и украинских чиновников об опасности такой поездки.

Как сообщал Курсор, в Умани в воскресенье, 17 сентября, умер 55-летний израильтянин. Это произошло после праздничной молитвы на глазах у детей мужчины.

Курсор писал, что глава украинской полиции рассказал о ситуации в Умани, где сейчас находятся 35 тысяч хасидов.