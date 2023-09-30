Туристка решила посетить Храмовую гору, но была изгнана с территории мечети работниками ВАКФа.

Мусульманка, проживающая в Великобритании, хотела посетить мечеть Аль-Акса, но была изгнана оттуда даже при том, что она была одета в соответствующую традиционную мусульманскую одежду и носила хиджаб.

Об этом сообщает "Детали".

Во время посещения Израиля, туристка решила посетить Храмовую гору, но была изгнана с территории мечети работниками ВАКФа, которые сказали ей, чтобы она ушла.

Причина такого инцидента - несколько дней ранее мусульманка сделала селфи с бывшим депутатом Кнессета Иехудой Гликом. Фотография разошлась в социальных сетях и вызвала возмущение среди мусульман. Оказывается, Глик активно выступал за то, чтобы у евреев был легкий доступ на Храмовую гору.

"Вы выступаете на стороне евреев, вы поддерживаете Иехуду Глика. Уйдите, мы не хотим видеть вас в Аль-Аксе", - сказал работник ВАКФа женщине, повторяя то же самое, пока она не ушла.

Генеральный директор департамента ВАКФа, ответственного за дела мечети Аль-Акса, шейх Аззам аль-Хатиб, подтвердил, что женщина была выгнана из мечети из-за ее фотографии с Иехудой Гликом.

"Изгнание иорданским вакфом мусульманских туристов из святого для мусульман места в Старом городе противоречит всем ценностям свободы и равенства, за которые борется Израиль", - заявил глава Иерусалимского центра прикладной политики (JCAP) Ран Ишай.

Еще "Курсор" информировал, что рекордное количество верующих посетили Храмовую гору в Йом-Кипур.