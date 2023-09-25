Рекордное количество верующих посетили Храмовую гору в Йом-Кипур

Ожидается, что тысячи людей поднимутся на Храмовую гору во время праздника Суккот на следующей неделе.

Более тысячи евреев молились на Храмовой горе в канун Йом-Кипура и в день поста.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что рост количества верующих на Йом-Кипур на Храмовой горе составил 20%, таким образом был побит рекорд установленный в прошлом году. Отмечается, что на Храмовую гору накануне праздника взошли 595 евреев, еще 484 посетили святое место во время самого поста.

Также, согласно сообщению, ожидается, что тысячи людей поднимутся на Храмовую гору во время праздника Суккот на следующей неделе. Храмовая гора будет открыта с воскресенья по четверг: утром с 7:00 до 11:30, в полдень - с 13:30 до 14:30.

Как сообщал Курсор, в сети появились кадры паломничества евреев на Храмовую гору в Йом-Кипур. На кадрах видно, как сотни людей отмечают окончание самого священного дня еврейского календаря пением на святом месте Иерусалима.

Напомним, посол Израиля в США Михаэль Герцог обратился к евреям по случаю Йом-Кипура. Обращение опубликовано в Twitter дипломата.

"Накануне Йом-Кипура, самого священного дня еврейского календаря и торжественного дня размышлений и самоанализа, я желаю всем нам по-настоящему значимого дня.

Поскольку мы также отмечаем 50-летие войны Судного дня, во время которой я сражался на передовой, я размышляю об ужасных жертвах войны. Пусть этот День Искупления поможет положить начало примирению и миру. Гмар Хатима Това", - написал Михаэль Герцог.

Как сообщал Курсор, накануне посол Израиля в Организации объединенных наций Гилад Эрдан в преддверии Йом-Кипура обратился с посланием к израильтянам. Текст опубликован в Twitter дипломата.