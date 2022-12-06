В Ашдоде построят новый стадион за 311 миллионов шекелей

Ken Hator — одна из ведущих компаний по недвижимости в Израиле выиграла тендер на строительство нового футбольного стадиона в Ашдоде, стоимостью примерно 311 миллионов шекелей.

Об этом сообщает Ice.

На стадионе будет построено около 20 тысяч мест, и он станет частью нового района на севере города. По условиям тендера подрядчик обязуется завершить работы в течение 36 месяцев, и ожидается, что они начнутся уже в ближайшее время.

Новый стадион станет одним из самых современных сооружений в Израиле и обеспечит надлежащее зрелище жителям Ашдода и всем его посетителям. Он заменит старый футбольный стадион «Юд-Алеф», получивший такое название в 1973 году в честь одиннадцати израильских спортсменов, убитых во время бойни в Мюнхене.

Новый стадион станет составной частью нового спортивного комплекса, в который войдут олимпийский бассейн, арена на 5000 мест и дополнительные тренировочные залы.

«Мы поздравляем компанию Ken Hator, которая была выбрана для строительства нового футбольного стадиона. Он станет частью спортивного комплекса и нового квартала на севере города», — отметил глава Управления проектов «эскем гаг» Эяль Давидович.

«Курсор» писал ранее, что в Ашдоде в Доме им. Арье Клянга заработал центр, предназначенный для туристических групп, для школьных экскурсий и семейных посещений.