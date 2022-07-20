В Ашдоде заработал городской туристический центр

В Ашдоде в Доме им. Арье Клянга заработал туристический центр, предназначенный для туристических групп, для школьных экскурсий и семейных посещений.

Об этом сообщает издание Strana.

Известно, что этот центр могут посетить все желающие, кому интересно прошлое и будущее Ашдода. Экспозиция его сделана с использованием «умных» технологий.

Отмечается, что посетитель, например, может сесть на велосипед, надеть очки виртуальной реальности и проехаться по улочкам города, а также посидеть на берегу и насладиться закатом (в любое время суток).

Также горожане с помощью специальной программы на стенде могут войти любой район и улицу города и посмотреть, как она будет выглядеть через несколько лет, в соответствии с принятой долгосрочной программой развития.

С помощью еще одного стенда можно переместиться в древний Ашдод в разные периоды его существования, процветания, забвения и возрождения. А еще можно поиграть в ашдодскую «монополию» – на специальном стенде посетители могут принимать решения по разным вопросам жизни в городе, и тут же посмотреть результаты своей работы.

Пока центр работает для организованных групп, а через месяц вся экспозиция центра будет представлена, помимо иврита, на русском, английском, французском и арабском языках.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле строят футуристический комплекс для выставок и конференций.