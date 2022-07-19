В Израиле строят футуристический комплекс для выставок и конференций

Dome Expo Dead Sea — такое название получил центр конференций и выставок — разместится между Эйн-Бокеком и Хамей-Зоаром и, как ожидается, будет открыт до конца 2022 года.

В Израиле строят футуристический комплекс для выставок и конференций, который будет называться «Dome Expo Dead Sea».

Об этом сообщает Голос Израиля.

Комплекс будет запущен на Мертвом море уже к концу 2022 года, общая стоимость проекта 120 млн шекелей.

Создан он будет для мероприятий площадью более половины акра и вместимостью до 5000 человек. Купол Dome Expo будет подниматься на высоту 20м в воздухе без опор, за счёт давление воздуха, проходящего через гигантские компрессоры.

Согласно планам, в этом же районе рядом с новой Ривьерой, строящейся у Эйн-Бокек, будут построены 22 новых отеля.\

Курсор ранее писал, что в Израиле построят первый центр квантовых компьютеров. Центр является частью Израильской национальной квантовой инициативы (INQI), и в нем будет размещен первый в Израиле полностью функционирующий квантовый компьютер, доступный коммерческим и исследовательским сообществам.

Также сообщалось, что израильский журналист впервые попал в священный для мусульман город Мекку. Гиль Тамари, израильский журналист, приехал в Мекку для того, чтобы освещать визит Байдена в Саудовскую Аравию. Страна запрещает въезд всем немусульманам в город.