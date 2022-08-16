В Ашкелоне из окна выпала девочка: первые подробности

Парамедики оказали первую помощь пострадавшей на месте, потом срочно госпитализировали ее в медицинское учреждение «Барзилай».

Сегодня, 16 августа, в Ашкелоне произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого серьезно пострадал 14-летний подросток.

Об этом сообщает издание News.walla.

Девочка выпала из окна жилого дома и получила черепно-мозговую травму. На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи (МАДА) и госпитализировала пострадавшую в медицинское учреждение «Барзилай» в Ашкелоне. Врачи оценили состояние девочки как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции начали расследовать обстоятельства несчастного случай.

«Курсор» писал ранее, что малышка трех с половиной лет упала с 14-этажной высоты в городе Реховот и получила серьезные травмы. Ей оказали помощь местные команды спасателей, после чего ее срочно эвакуировали в больницу.

Еще мы писали, что в городе Тува мужчина, снимавший комнату у женщины с тремя дочерями, выбросил двоих детей из окна на почве конфликта. Подозреваемым в совершении жесткого убийства, оказался уже ранее судимый 23-летний Очур Санчат. Еще одну 9-летнюю девочку мужчина не тронул, поскольку она спала.

Напомним, что 7-летний израильтянин погиб в Барселоне (Испания) после падения из окна многоквартирного дома. К сожалению, мальчика спасти не удалось.