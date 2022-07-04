Семилетний израильтянин погиб в Испании, выпав из окна

Юный израильтянин выпал из окна с высоты четырех этажей — к сожалению мальчик не смог выжить. В Министерстве иностранных дел сообщили, что никакой более подробной информации об этом происшествии неизвестно.

7-летний израильтянин погиб в Барселоне, Испания, после падения из окна многоквартирного дома, сообщило Министерство иностранных дел.

Пресс-секретарь МИДа заявил, что не располагает дополнительной информацией на данный момент.

Мальчик был в Барселоне на каникулах со своей семьей, когда он, вероятно, забрался на мебель и добрался до окна, сообщает испанская газета La Vangaurdia.

Хотя квартира находилась на втором этаже, окно было на высоте четырех этажей, так как дом располагался над двухэтажным вестибюлем, сообщает издание. Сотрудник, работавший в здании, сказал, что слышал «леденящий душу крик».

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ задержал 13 подозреваемых в террористической деятельности. Силы безопасности задержали тринадцать палестинцев, которых разыскивали ранее. Контртеррористические операции постоянно проводятся военными Армии обороны Израиля для стабилизации и контроля обстановки в стране.

Также редакция информировала, что расследование убийства Абу Акле будет завершено до визита Байдена. До приезда президента США должен быть урегулирован конфликт в связи с гибелью журналистки. На этом настаивает американская сторона. Результаты экспертизы будут известны уже в понедельник.

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