В Ашкелоне открылся центр образования для взрослых с ограниченными возможностямя

В течение многих лет родители 22-летнего Чена Кфира, страдающего аутизмом, искали для него подходящие условия рядом с их домом

В Ашкелоне открылся первый в своем роде дневной центр профессионального обучения для выпускников с ограниченными возможностями.

Об этом сообщает maariv.co.il.

По всей стране родители выпускников с особыми потребностями борются за содержательные рамки для них в конце периода обучения в системе специального образования, и это особенно заметно на географической периферии, где таких рамок очень не хватает. На юге также есть общины, приверженные делу.

В течение многих лет родители 22-летнего Чена Кфира, страдающего аутизмом, искали для него подходящие условия рядом с их домом в кибуце Ревивим. Изучив и расспросив о существующих планах и вариантах по всей стране, они начали процесс создания «дома на всю жизнь» для своего сына в кибуце. Место было недавно открыто в захватывающей церемонии.

«Мы хотели, чтобы Чен, как и любой член кибуца, мог интегрироваться во взрослую жизнь здесь, в Ревивиме, после завершения обучения в Беэр-Шеве, то есть до 21 года», — говорит мать Чена, Дафна Кфир-Кляйнфельд.

В то же время в Ашкелоне был открыт многоцелевой центр, который обеспечивает поддерживающую и продвинутую среду для людей со сложными физическими недостатками, а также впервые для взрослых с аутистическим континуумом.

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