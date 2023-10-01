В Ашкелоне застрелен 25-летний преступник из семьи Лави

Медики MDA эвакуировали пострадавшего с места происшествия, а позже констатировали его смерть.

В воскресенье, 1 октября, в Ашкелоне был застрелен известный преступник.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что убитый принадлежал к преступной организации семьи Лави.

Согласно сообщению, медики MDA эвакуировали пострадавшего с места происшествия, поскольку он был без сознания, а позже констатировали его смерть. Полиция начала расследование.

Напомним, 1 сентября на набережной в Кфар-Каре были застрелены два человека. На место инцидента прибыли медицинские бригады, однако по окончании реанимационных операций врачи были вынуждены констатировать смерть мужчин. Полиция начала расследование, полицейские начали сбор доказательств и улик с места происшествия.

Как сообщал Курсор, 12 июля в своей машине был застрелен 30-летний мужчина, проживающий в Кфар-Каре. По данным полиции, киллеры планировали нападение родственника жертвы. Однако после того, как киллеры не нашли его, преступники решили расправиться с другим членом семьи.

Ранее Курсор писал о другом убийстве — на этот раз в Нацерете. Молодого мужчину убили в пекарне одного из районов. Медики, получив звонок на экстренную линию помощи 101, прибыли на место происшествия и обнаружили пострадавшего без пульса. Несмотря на все усилия по стабилизации его состояния, молодой мужчина скончался на месте.

Также мы сообщали об убийстве в хайфском городе Кирьят-Ям, произошедшем среди бела дня, когда улицы были заполнены десятками людей. Убийца преследовал свою жертву пешком. Подойдя поближе, он извлек пистолет и в центре улицы Сдерот Мория выпустил не менее двенадцати выстрелов по нему. Раненый начал убегать, однако из-за потери крови постепенно терял сознание и, наконец, упал на землю.