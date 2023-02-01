В автобусе Хайфы оштрафовали мальчика с особыми потребностями

Сегодня, 1 февраля, инспекторы задержали 14-летнего парня с особыми потребностями, который ехал в автобусе Хайфы в школу без проездного билета. Ребенка привезли на центральную станцию и туда вызвали сотрудников полиции.

На место инцидента также приехал отец подростка, который был возмущен поступком инспектором. Он рассказал, что тоже работает контролером в автобусной компании, но он бы в подобном случае не стал бы доводить дело до полиции. Мужчина отметил, что полиция должна ловить преступников и насильников, а не задерживать замкнутых подростков с особыми потребностями.

Стражи порядка отметили, что получили вызов о пассажире, который не заплатил за проезд и отказался представиться. Они прибыли на место происшествия, идентифицировали подростка и уехали.

Представитель автобусной компании «Эгед» Рон Ратнер попытался объяснить ситуацию. Он отметил, что водители деликатно относятся к людям с особыми потребностями, которые пользуются общественным транспортом и делают это в соответствии с законодательством. Но в данном случае, родитель подростка, по словам Ратнера, цинично использовал инвалидность сына, чтобы не оплачивать проезд.

По его словам, инспекторы подошли к мальчику и тот позвонил своему отца, а после передал трубку сотруднице «Эгед», которая объяснила, что мальчику положен штраф. Отца попросили продиктовать свой идентификационный номер, чтобы выписать квитанцию, но тот дал неверный номер. Из-за этого инспекторы и обратились в полицию.

«Курсор» писал ранее, что 3 января, сотрудники полиции обнаружили в Хайфе тело мужчины. Им оказался пропавший водитель автобусов компании «Эгед» 43-летний Шай Соломон.