В Хайфе был найден мертвым водитель автобусов компании «Эгед»

Во вторник, 3 января, сотрудники полиции обнаружили в Хайфе тело мужчины. Им оказался пропавший водитель автобусов компании «Эгед» 43-летний Шай Соломон.

Об этом пишет mynet.

Мужчина был без признаков жизни в салоне собственного автомобиля. Он исчез вечером 2 января, выйдя из центральной автостанции «Лев ха-Мифрац», на которой работал, но домой так и не вернулся. Супруга утром обратилась в правоохранительные органы. Полиция начала поиски мужчины и обратилась за помощью к населению.

Когда тело было найдено, его отправили на опоздание. Полиция заявила, что смерть водителя «Эгед» не имеет криминальных причин.

«Курсор» писал ранее, что водитель автобуса был госпитализирован после жестокого избиения 28-летним мужчиной в городе Йокнеам.

Еще мы писали, что в Гуш-Эционе на водителя автобуса №381 компании «Эгед таавура» было совершено нападение. В результате мужчина с травмами попал в медицинское учреждение.

Напомним, что 7 декабря, двое жителей Гуш-Дана напади в районе Явне на водителя рейсового автобуса. Конфликт между ними, судя по всему, начался из-за дорожного движения.

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