В БАГАЦ подана петиция с требованием запретить коалиции продвигать судебную реформу

Тот факт, что министр юстиции был назначен на свою должность человеком, обвиняемым в преступлениях, должен помешать продвижению всех судебных законопроектов.

Члены группы «Крепость демократии» обратились в Верховный суд с петицией о конфликте интересов.

Петиция направлена против правительства Нетаниягу, в ней указано, что премьер-министру и его правительству должно быть запрещено продвигать какие-либо законы, касающиеся судебной системы.

Представители группы «Крепость демократии» утверждают, что участие в вопросах законодательства и судебной системы, а также отбора судей провоцирует конфликт интересов.

Премьер-министр Нетаниягу прямо говорит о своем активном участии в законодательных инициативах в сфере юстиции и намерении действовать для их продвижения. Все это время он находится в ситуации конфликта интересов в качестве ответчика по уголовному делу.

Заявители сослались на встречное утверждение Левина о том, что он «заинтересован в продвижении этих законодательных инициатив в течение многих лет и без связи с Нетаниягу». Они утверждают, что тот факт, что министр юстиции был назначен на свою должность человеком, обвиняемым в преступлениях, должен помешать продвижению всех законопроектов, связанных с реформами в системе правосудия.

Поэтому заявители просят БАГАЦ издать временный судебный запрет, препятствующий продвижению через коалицию любого этапа законодательных процедур, касающихся полномочий судебной власти.

Ранее Курсор писал, что Еш Атид подает в БАГАЦ петицию против закона, расширяющего полномочия Бен-Гвира.