Нападение на бригаду медиков в Бат-Яме: подробности инцидента

В Бат-Яме возле заправочной станции было дважды совершено нападение на медицинскую бригаду (МАДА). Подозреваемых арестовала полиция.

Об этом сообщает издание «Детали».

Инцидент начался с того, что медики заметили на заправке двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, которые конфликтовали между собой. Сотрудники экстренной службы подошли поинтересоваться, все ли у них в порядке и один из мужчин яростно напал на медицинских работников, а после скрылся с места происшествия на электровелосипеде. Но из-за того, что он был в пьяном состоянии, попал в ДТП. На место аварии приехал тот же медицинский персонал.

Но вместо благодарности, пострадавший начал снова нападать на сотрудников экстренной помощи, а также на начальника заправочной станции, и нанес им травмы. Пострадавшим потребовалась помощь.

На место происшествия вызвали полицию, которая задержала подозреваемых и доставила их в участок. Им предъявили обвинение в нанесении телесных повреждений и нападении на медицинских работников. Также полиция подала прошение, чтобы их арест был продлен до окончания судебных разбирательств.

«Курсор» писал ранее, что сотрудники полиции задержали известного профессора медицины, работающего в одной из крупных израильских больниц по подозрению в изнасиловании и других преступлений на сексуальной почве.