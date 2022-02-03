В Беэр-Шеве вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме

Инцидент произошел вчера вечером, 2 февраля. Пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме, на четвертом этаже. К счастью, очаг возгорания удалось вовремя погасить.

Стало известно о том, что вчера вечером пожарные работали над тушением пожара на бульваре Иерусалим в Беэр-Шеве.

Специалисты выявили задымление квартиры на четвертом этаже здания, провели работы по ликвидации дыма и поиску людей, попавших в ловушку.

Инцидент закончился без пострадавших благодаря оперативному и грамотному вмешательству со стороны профессионалов.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что возле Шхема неизвестные обстреляли солдат ЦАХАЛ и скрылись.

Неизвестные террористы обстреляли в ночь на четверг, 3 февраля, солдат ЦАХАЛа на блокпосту возле Шхема. Огонь велся из проезжающей мимо машины. Пострадавших среди военнослужащих не было, стрелявшие скрылись.

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