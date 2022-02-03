Возле Шхема неизвестные обстреляли солдат ЦАХАЛ и скрылись

Неизвестные террористы обстреляли в ночь на четверг, 3 февраля, солдат ЦАХАЛа на блокпосту возле Шхема. Огонь велся из проезжающей мимо машины.

Пострадавших среди военнослужащих не было, стрелявшие скрылись. Солдаты провели прочесывание местности в поисках нападавших, но о задержании подозреваемых не сообщалось.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Детали» со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦАХАЛа.

Известно, что это уже третий подобный случай за последнюю неделю.

Вечером в субботу, 29 января, палестинские боевики обстреляли патрульный джип Армии обороны Израиля в Самарии — рядом с форпостом Хават-Гилад в юго-западу от Шхема. Никто не пострадал, однако на армейском автомобиле были обнаружины пробоины от пуль. Стрелявшим удалось скрыться. В районе были развернуты армейские патрули, но по состоянию на утро воскресенья, 30 января, о задержаниях не сообщалось.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что патрульный джип, в котором находились военнослужащие региональной бригады ЦАХАЛа «Самария», обстреляли в районе деревни Тель (Tell) в пяти километрах юго-западнее Шхема. И в этот раз пострадавших не было, стрелявшие скрылись, найти их не удалось, о задержании подозреваемых не сообщалось.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что арабские террористы забросали машины израильтян коктейлями Молотова на объездной дороге Хусан-Гуш-Эцион.

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