В больнице "Шнайдер" скончалась 4-месячная девочка - подробности трагедии

Родители обвинили в халатности администрацию яслей.

В среду, 20 сентября, в больнице "Шнайдер" в Петах-Тикве скончалась четырехмесячная девочка после того, как в детских яслях с ней произошел несчастный случай. Она провела в реанимации семь дней.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В полиции, которая занялась расследованием трагедии, выяснили, что мать девочки завезла ее утром в ясли, а спустя несколько часов ей позвонили и сообщали, что ее дочь находится в больнице в тяжелом состоянии. Ребенка ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Матери даже не перезвонили из яслей и не сказали, что с малышкой произошел несчастный случай.

В отчете МАДА указано, что, судя по всему, девочка задохнулась после кормления в кроватке, но ее обнаружили только спустя полчаса. Парамедики провели ей сердечно-легочную реанимацию, а до их приезда никто не пытался провести ряд спасательных мер, хотя по закону нянечки обязаны пройти курс СЛР и при необходимости применить навыки.

Родители обвиняют администрацию яслей в халатности.

"Курсор" писал ранее, что в прошло месяце годовалая девочка утонула в частном бассейне дома в мошаве Бейт-Шикма в региональном совете побережья Ашкелона.

Еще мы писали, что в Негеве умерла 3-летняя девочка, которая, судя по всему, долгое время находилась в закрытом автомобиле.

Напомним, что в городе Хура двухлетняя девочка получила серьезные травмы, упав с высоты, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.