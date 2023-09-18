В Негеве трехлетнюю девочку забыли в авто, она погибла

Когда девочку привезли в больницу, она была без сознания, без пульса и дыхания.

В Негеве умерла 3-летняя девочка, которая, судя по всему, долгое время находилась в закрытом автомобиле.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что первоначальное сообщение поступило на горячую линию 101 MDA в 15:25. Медики и парамедики MDA оказали ребенку медицинскую помощь и эвакуировали девочку в критическом состоянии с признаками теплового удара в больницу «Сорока», одновременно проводя сердечно-легочную реанимацию.

«Девочку привезли к нам, когда она была без сознания, без пульса и дыхания. Нам рассказали, что она долгое время провела в закрытом автомобиле. Мы немедленно приступили к проведению сложных и длительных реанимационных операций и эвакуировали ее на реанимационной машине в больницу в критическом состоянии", - рассказали медики.

Несмотря на это, вскоре они были вынуждены констатировать смерть ребенка.

Как сообщал Курсор, в Иерусалиме волонтер организации «Йедидим» спас ребенка, которого родители забыли в автомобиле. Машину оставили на солнце. Волонтер смог вскрыть автомобиль за полминуты. Он вызвал медиков, которые оказали малышу помощь.

Ранее наш сайт писал, что бедуинский трехлетний ребенок получил удар током и умер.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что ребенок получил тепловой удар, когда плавал на лодке на озере Кинерет.

Еще напомним, что маленькому ребенку в Бней-Браке оторвало палец.