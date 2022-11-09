В больнице Вольфсон не смогли спасти девушку, выпившую дома известную таблетку

Девушка попала в больницу в критическом состоянии и врачи несколько часов боролись за ее жизнь.

В Холоне в медицинском центре «Вольфсон» от осложнений после приема таблетки «опталгин» скончалась 19-летняя девушка.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Пациентку доставили в больницу вчера, 8 ноября, в критическом состоянии и сразу подключили к аппарату искусственного дыхания, а потом к системе «Экмо». Врачи в течение многих часов боролись за ее жизнь, но их усилия, к сожалению, не увенчались успехом.

Таблетка, которую приняла девушка, предназначена для снятия боли и снижения высокой температуры.

Отмечается, что в Европе и США это лекарство давно не используют, поскольку оно, хоть и в редких случаях, но может вызвать разрушительную для организма реакцию.

«Курсор» писал ранее, что в израильской больнице «Вольфсон» в Холоне смогли провести уникальную операцию, использовав метод торакоскопии. Это было сделано, чтобы избежать сложной операции, включающей вскрытие грудной клетки пациента.