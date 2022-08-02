В больнице «Вольфсон» израильские врачи провели уникальную операцию

Торакоскопия — это малоинвазивная операция с использованием миниатюрных камер и медицинских устройств, которые вводятся в грудную клетку через небольшие отверстия.

В израильской больнице «Вольфсон» в Холоне смогли провести уникальную операцию, использовав метод торакоскопии. Это было сделано, чтобы избежать сложной операции, включающей вскрытие грудной клетки пациента.

Так, в больницу поступил 56-летний Юрий Сильченко. У него была диагностирована диафрагмальная грыжа, а также перелом ребер. Ему нужна была операция со вскрытием грудной клетки, но врачи пришли к выводу, что она может представлять для пациента опасность. Поэтому было решено изменить подход.

Торакоскопия – это малоинвазивная операция с использованием миниатюрных камер. Она подразумевает ввод специальных устройств в грудную клетку через небольшие отверстия. С помощью этого метода можно избежать осложнений. Кроме того, он сокращает время восстановления и снижает уровень боли у пациента.

Операция прошла успешно. На данный момент пациент уже выписан из больницы.

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