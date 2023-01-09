В британском парламенте покажут портреты переживших Холокост

Картины, созданные 30-ю молодыми художниками, будут выставлены в Доме Порткуллис — здании парламента, где проживают 213 депутатов и их помощников.

Портреты людей, переживших Холокост, созданные 30-ю молодыми художниками, будут выставлены в британском парламенте в ознаменование Дня памяти жертв Холокоста в этом году.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что картины будут выставлены в Доме Порткуллис — здании парламента, где проживают 213 депутатов и их помощников.

Портреты связаны с темой «обычных людей», которую участников попросили использовать для создания «необычных» портретов.

Среди картин будет рисунок Майра Нипперса, 13 лет, изображающий Огюст Шпиц, которую нацисты вынудили покинуть оккупированный немцами британский остров Гернси и впоследствии депортировали в Освенцим, где она умерла в 1942 году.

«Я создал эту работу как способ увековечить ее жизнь и те ужасы, которые она пережила и в которых умерла. Ее жизнь должна была быть и была такой, как до войны», сказал юный портретист.

Как сообщал Курсор, изучение темы Холокоста будет включено в учебные программы Объединенных Арабских Эмиратов. Эту информацию подтвердили в Посольстве ОАЭ в Вашингтоне.

«После исторических соглашений Авраама ОАЭ теперь включат Холокост в учебную программу для начальных и средних школ», — говорится в заявлении дипломатического представительства.

Также Курсор писал о том, что в американском штате Калифорния создан Совет по образованию в области Катастрофы и геноцида в Музее толерантности. Это учреждение находится в Лос-Анджелесе. Созданный орган предоставляет школьным учителям материалы о Холокосте, чтобы они рассказывали о Катастрофе ученикам.

Главная цель – научить школьников распознавать случаи антисемитизма в учебных учреждениях. По словам губернатора, в школах наблюдается уменьшение уровня осведомленности о геноцидах, в частности о Холокосте.