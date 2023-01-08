В ОАЭ включат изучение Холокоста в школьную программу

По словам аналитиков, страна уже несколько лет лидирует в воспитании мира и толерантности в регионе.

Изучение темы Холокоста будет включено в учебные программы Объединенных Арабских Эмиратов.

Эту информацию подтвердили в Посольстве ОАЭ в Вашингтоне, сообщает Jewish News Syndicate.

«После исторических соглашений Авраама ОАЭ теперь включат Холокост в учебную программу для начальных и средних школ», — говорится в заявлении дипломатического представительства.

Издание отмечает, что ОАЭ станет первым арабским государством, включившим изучение Холокоста в свою национальную учебную программу.

«Объединенные Арабские Эмираты уже несколько лет лидируют в воспитании мира и толерантности в регионе», — сказал Маркус Шефф, генеральный директор IMPACT-se, израильской неправительственной организации, которая занимается мониторингом мира и культурной терпимости в школьном образовании».

Как сообщал Курсор, фильм выпускников средней школы Маале в Иерусалиме получил премию BAFTA в категории студенческих фильмов Live Action на церемонии в Лос-Анджелесе.

Картина под названием «Девушка № 60427», снятый Шуламит Лифшиц и Ориэль Берковиц, получил студенческую премию BAFTA 2022 Yugo. Это первый случай, когда в церемонии награждения участвует финалист, представляющий Израиль.

Фильм сочетает в себе драму и анимацию и основан на воспоминаниях режиссера как внучки пережившей Холокост, которая записывала свою жизнь в личный дневник во время Холокоста.

Выбрав фильм победителем, судьи отметили, что это «глубокий и эмоциональный фильм, в котором с необычайной художественной выразительностью передан опыт третьего поколения людей, переживших Холокост».

Также Курсор писал о том, что в американском штате Калифорния создан Совет по образованию в области Катастрофы и геноцида в Музее толерантности. Это учреждение находится в Лос-Анджелесе. Созданный орган предоставляет школьным учителям материалы о Холокосте, чтобы они рассказывали о Катастрофе ученикам.

Главная цель – научить школьников распознавать случаи антисемитизма в учебных учреждениях. По словам губернатора, в школах наблюдается уменьшение уровня осведомленности о геноцидах, в частности о Холокосте.