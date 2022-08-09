В деле о ребенке, найденном в коробке в Акко, появились неожиданные детали

Новорожденный мальчик, найденный брошенным в картонной коробке на улице Акко на прошлой неделе, был ввезен контрабандой в Израиль из Самарии.
О неожиданной детали в резонансном деле сообщил в понедельник 12-й канал.
Полиция смогла проследить происхождение ребенка до города Шхема, согласно отчету, в котором не приводится никаких подробностей.
Монай Джамал, медик «Маген Давид Адом», которая первой оказала помощь ребенку, ездила в медицинский центр Галилеи в Нагарии, где за ним ухаживают, чтобы навестить его.
«Он в порядке, спит в постели, как принц», — сказала Джамал в сети, добавив, что его состояние стабильно.
«Мне как человеку важно видеть, что с ним все в порядке, что он нормально вырастет и попадет в нормальную семью», — сказала она после посещения мальчика в отделении реанимации.
Она рассказала, что полиция доставила ребенка в местный полицейский участок Акко, и именно там она впервые осмотрела его. Оттуда мальчика доставили в больницу.
Мальчика обнаружили на улице в минувший четверг.
Прохожий нашел младенца, которому, как полагают, было всего несколько дней от роду, и вызвал полицию.
Ребенок был в сознании и в хорошем состоянии, за исключением небольшого кровотечения в области пуповины.
Полиция начала расследование инцидента.
Муниципалитет Акко заявил, что следователи изучают записи с камер наблюдения в этом районе, пытаясь найти человека, который оставил ребенка на улице.
Младенца бросили в историческом Старом городе Акко, на улице возле Музея узников подполья.
«Курсор» писал ранее, что в бедуинском городе Рахат девочка упала в таз с хлорированной водой.