В деле о ребенке, найденном в коробке в Акко, появились неожиданные детали

Медик, которая лечила младенца, сказала по телевидению, что он стабилен и что инцидент очень необычный. Она надеется, что он найдет свой путь в «нормальную семью».

Новорожденный мальчик, найденный брошенным в картонной коробке на улице Акко на прошлой неделе, был ввезен контрабандой в Израиль из Самарии.

О неожиданной детали в резонансном деле сообщил в понедельник 12-й канал.

Полиция смогла проследить происхождение ребенка до города Шхема, согласно отчету, в котором не приводится никаких подробностей.

Монай Джамал, медик «Маген Давид Адом», которая первой оказала помощь ребенку, ездила в медицинский центр Галилеи в Нагарии, где за ним ухаживают, чтобы навестить его.

«Он в порядке, спит в постели, как принц», — сказала Джамал в сети, добавив, что его состояние стабильно.

«Мне как человеку важно видеть, что с ним все в порядке, что он нормально вырастет и попадет в нормальную семью», — сказала она после посещения мальчика в отделении реанимации.

Она рассказала, что полиция доставила ребенка в местный полицейский участок Акко, и именно там она впервые осмотрела его. Оттуда мальчика доставили в больницу.

Мальчика обнаружили на улице в минувший четверг.

Прохожий нашел младенца, которому, как полагают, было всего несколько дней от роду, и вызвал полицию.

Ребенок был в сознании и в хорошем состоянии, за исключением небольшого кровотечения в области пуповины.

Полиция начала расследование инцидента.

Муниципалитет Акко заявил, что следователи изучают записи с камер наблюдения в этом районе, пытаясь найти человека, который оставил ребенка на улице.

Младенца бросили в историческом Старом городе Акко, на улице возле Музея узников подполья.

«Курсор» писал ранее, что в бедуинском городе Рахат девочка упала в таз с хлорированной водой.