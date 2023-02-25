В деревне Фурейдис неизвестные расстреляли мужчину: первые подробности

На заправке на шоссе номер 67, расположенной у арабской деревни Фурейдис, 20-летний водитель был тяжело ранен пулевым выстрелом, когда находился в своей припаркованной машине.

Об этом пишет «Маарив«.

Согласно данным, инцидент произошел в ночь на 25 февраля 2023 года, однако только утром стало известно, что это была попытка криминальной ликвидации, а не случайная ссора. Деревня Фурейдис находится между Хадерой и Хайфой, напротив поселка Зихрон-Яаков. Водитель, который был знаком полиции по своим предыдущим делам, припарковал свою машину на заправке и находился внутри автомобиля в момент нападения.

Два человека на мотоцикле без номерных знаков подъехали к заправке, один из них выстрелил несколько раз в направлении водителя, который не успел даже выйти из машины, чтобы заправить ее. После нападения нападавшие уехали на мотоцикле.

Пострадавший был доставлен в больницу «Гилель Яффе» в Хадере с тяжелыми ранениями, описанными врачами. Медики службы скорой помощи (МАДА) оказали первую помощь на месте инцидента.

Полиция начала расследование и сняла видео с камер наблюдения на заправке. Пока не сообщалось об аресте подозреваемых и личности пострадавшего.

Напомним, на прошлой неделе неизвестный ранил ножом 40-летнего мужчину в Негеве. Вызванные на место медики МДА и фельдшеры оказали ему медицинскую помощь и с проникающими ранениями доставили его в больницу Сорока. Состояние раненого врачи расценивали как тяжелое. Правоохранители начали расследование по делу, подробности инцидента выяснить им пока не удалось.