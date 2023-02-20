Стрельба в Негеве: серьезно ранен 40-летний мужчина

Медики МДА и фельдшеры оказали пострадавшему медицинскую помощь и с проникающими ранениями доставили его в больницу Сорока.

40-летний мужчина был серьезно ранен в результате инцидента с применением насилия в Негеве.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что состояние пострадавшего тяжелое.

«Вызванные на место медики МДА и фельдшеры оказали ему медицинскую помощь и с проникающими ранениями доставили его в больницу Сорока», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе в Негеве в результате стрельбы тяжело ранен 30-летний мужчина. Пострадавший был доставлен в местную клинику в Араре «с огнестрельным ранением средней степени тяжести».

Медики и парамедики MDA оказали ему первоначальную медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Сорока.

Курсор писал ранее, что в пятницу, 13 января, в районе Неот-Ховав в Негеве шальная пуля убила 40-летнего Салима Муса Альхуашла, когда он вместе с сыном катался на квадроциклах. Это произошла прямо на глазах у ребенка, который находится в шоковом состоянии.

Еще мы писали, что 13 января в Рамле произошла перестрелка, в результате которой серьезное ранение получил мужчина в возрасте 50 лет. На место происшествия вызвали бригаду парамедиков МАДА, которая оказала пострадавшему первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Асаф ха-рофе».

Напомним, 12 января, в Нацерете произошла стрельба, в результате которой серьезные проникающие ранения получил 30-летний мужчина. Его быстро госпитализировали в Английскую больницу, выполняя по пути сердечно-легочную реанимацию.