В детских садах Иерусалима будут преподавать английский язык

Муниципалитет Иерусалима начнет интегрировать изучение английского языка в детские сады.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что с соответствующей инициативой выступила заместитель мэра Иерусалима Хагит Моше. Муниципалитет начнет пилотное обучение английскому языку в 50 детских садах. Стоимость программы — два миллиона шекелей. На следующий период из бюджета будет выделено шесть миллионов шекелей.

Также, согласно сообщению, занятия английским языком в детских садах будут вести отличники, а также жители Иерусалима пенсионного возраста, хорошо знающие язык, под руководством сотрудников детского сада и Управления образования Иерусалима.

«Связь между детскими садами, учащимися и пожилыми людьми является беспроигрышной для муниципалитета. Коммуникация между различными сообществами и публикой в ​​городе обеспечивает дополнительную ценность для всех», — говорится в сообщении.

По словам Хагит Моше, она гордится тем, что ее инициатива будет реализована.

«Образование является движущей силой перемен в израильском обществе и в Иерусалиме в частности. Английский язык является ключом к развитию во всех возможных областях от академических исследований до максимизации потенциала занятости. Эта программа является ключом к изменению облика будущего города. Через 15 лет мы увидим, как воспитанники этих детских садов пожинают плоды благодаря знанию английского языка», — отметила Моше.

В свою очередь мэр Иерусалима Моше Леон подчеркнул, что изучение английского языка имеет основополагающее значение для жизни, «и именно поэтому мы решили запустить программу, которая повысит качество образования детей дошкольного возраста».

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