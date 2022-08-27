В Израиле могут подорожать субсидированные ясли

Две недели назад плата за ясли в Израиле подорожала на 150 шекелей, но после общественных слушаний, ее снова могут поднять из-за расходов на содержание.
Об этом сообщает издание Haaretz.
Комиссия по контролю за ценами может порекомендовать поднять оплату до 300 шекелей в месяц для детей от трех лет. Минфин же советует ограничиться сокращением рабочего дня и отменить занятия по пятницам.
Представители организации ВИЦО, «Наамат», «Хевра ле-матнасим», которые управляют детскими яслями, требуют поднять оплату из-за расходов на содержание. Говорится о субсидированных яслях, цены на которые контролирует правительство. Стоимость пребывания детей в таких заведениях не увеличилась длительное время.
Отмечается, что на данный момент в субсидированные ясли ходит около 140 тысяч малышей.
Министр образования Ифат Шаша-Битон выступает против подорожания, она отметила, что дополнительные расходы должны лечь на плечи государства, а не родителей.
«Курсор» писал ранее, что в апреле форум детских садов и учителей предупредил на пресс-конференции, что в нынешней ситуации детские сады, скорее всего, не откроются в начале предстоящего учебного года.
Еще мы писали, что до начала учебного года осталась всего неделя, а в переговорах между министерством финансов Израиля и Союзом учителей нет никаких договоренностей. Сейчас стороны начали обвинять друг друга в срыве переговоров.