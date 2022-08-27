В Израиле могут подорожать субсидированные ясли

После общественных слушаний, комиссия по контролю за ценами может порекомендовать поднять плату за ясли для детей до 3-х лет.

Две недели назад плата за ясли в Израиле подорожала на 150 шекелей, но после общественных слушаний, ее снова могут поднять из-за расходов на содержание.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Комиссия по контролю за ценами может порекомендовать поднять оплату до 300 шекелей в месяц для детей от трех лет. Минфин же советует ограничиться сокращением рабочего дня и отменить занятия по пятницам.

Представители организации ВИЦО, «Наамат», «Хевра ле-матнасим», которые управляют детскими яслями, требуют поднять оплату из-за расходов на содержание. Говорится о субсидированных яслях, цены на которые контролирует правительство. Стоимость пребывания детей в таких заведениях не увеличилась длительное время.

Отмечается, что на данный момент в субсидированные ясли ходит около 140 тысяч малышей.

Министр образования Ифат Шаша-Битон выступает против подорожания, она отметила, что дополнительные расходы должны лечь на плечи государства, а не родителей.

«Курсор» писал ранее, что в апреле форум детских садов и учителей предупредил на пресс-конференции, что в нынешней ситуации детские сады, скорее всего, не откроются в начале предстоящего учебного года.

Еще мы писали, что до начала учебного года осталась всего неделя, а в переговорах между министерством финансов Израиля и Союзом учителей нет никаких договоренностей. Сейчас стороны начали обвинять друг друга в срыве переговоров.