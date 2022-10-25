В детском саду в Холоне дети надышались опасными веществами

Во вторник, 25 октября, в детском саду в Холоне произошел чрезвычайный случай. Трое детей попали в больницу с признаками отравления опасным веществом.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Наш Израиль».

Как оказалось, дети надышались испарениями соляной кислоты. Это вещество использовали садовники во дворе частного дома, который расположен рядом с муниципальным дошкольным учреждением.

Воспитательница, узнав о случившемся, сразу вызвала Службу скорой помощи (МАДА), которая госпитализировала малышей в медицинский центр «Вольфсон». Их состояние оценивается как легкое.

Сотрудники полиции начали расследование. Об инциденте также доложили в городской отдел по охране дошкольных заведений.

«Курсор» писал ранее, что у 35 детей из детского сада «Эмек Хаэла» в Ашкелоне проявилась диарея и рвота.

Еще мы писали, что воспитательница была арестована после подачи ряда заявлений в полицию, где она обвиняется в нападении на малышей в детском саду. Сотрудники отдела по борьбе с насилием собрали показания родителей и видео с камер наблюдения.

Напомним, что воспитательница детского сада в Нес-Ционе была арестована по подозрению в причинении вреда годовалому ребенку.