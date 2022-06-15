В детском саду Ашкелона у 35 детей проявилась диарея и рвота

Детский сад также попросили немедленно провести уборку и дезинфекцию всего помещения. Врач предписал, чтобы детей показали своим врачам для сдачи анализов.

У 35 детей из детского сада «Эмек Хаэла» в Ашкелоне проявилась диарея и рвота, сообщило в среду Министерство здравоохранения.

Всего в саду находится 145 детей в возрасте от 0 до 4 лет.

Участковый врач предписал детскому саду, чтобы детей показали своим врачам и сдали анализ кала, анализ на коронавирус и получили медицинскую помощь.

Ранее Курсор писал, что Иран обвинил Израиль в убийстве двух ученых. Иран подозревает, что Израиль убил двух иранских ученых несколько недель назад, отравив им еду. The New York Times сообщает, что иранские официальные лица подозревают, что Израиль замешан в убийстве инженера Айюба Энтезари и геолога Камрана Агамолаи.

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