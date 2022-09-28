В Дженине вспыхнула ожесточенная перестрелка с участием ЦАХАЛа: очевидцы показали видео

«Силы безопасности в настоящее время действуют в районе лагеря беженцев Дженин. Подробности будут позже», — сообщили в ЦАХАЛе.

В среду утром в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения между палестинскими террористами и израильскими силами безопасности. Согласно первоначальным сообщениям, израильские силы окружили дом отца террориста, совершившего теракт в Дизенгофе.

Пресс-служба ЦАХАЛа объявила, что израильские силы действуют в Дженине и что дополнительная информация будет опубликована позже.

חילופי אש כבדים בג'נין. ע"פ הדיווחים הפלסטינים, מטרת הפעולה היא פתחי חאזם, אביו של המחבל שביצע את הפיגוע בתל אביב.

דובר צה"ל: "ראשוני: כוחות הביטחון פועלים כעת במרחב מחנה הפליטים ג’נין. פרטים נוספים בהמשך".@mako_feed pic.twitter.com/BiAlz7sRzD — Shai Levy (שי לוי) (@shailevy6) September 28, 2022

Курсор писал ранее, что трое арабов дразнили людей, стоящих во время сирены в честь жертв памяти террора, возле вокзала в Иерусалиме. После сирены несколько неравнодушных вместе с солдатами подошли к арабам и попросили их объяснить свои действия.

Также мы сообщали, что в Нацерете арестовали 16-летнего подростка за то, что он сорвал израильский флаг. На видео, которое получила полиция, было зафиксировано, как подросток с закрытым лицом сбросил израильский флаг с фонарного столба.