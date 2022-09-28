В Дженине вспыхнула ожесточенная перестрелка с участием ЦАХАЛа: очевидцы показали видео

В среду утром в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения между палестинскими террористами и израильскими силами безопасности. Согласно первоначальным сообщениям, израильские силы окружили дом отца террориста, совершившего теракт в Дизенгофе.
Пресс-служба ЦАХАЛа объявила, что израильские силы действуют в Дженине и что дополнительная информация будет опубликована позже.
Курсор писал ранее, что трое арабов дразнили людей, стоящих во время сирены в честь жертв памяти террора, возле вокзала в Иерусалиме. После сирены несколько неравнодушных вместе с солдатами подошли к арабам и попросили их объяснить свои действия.
Также мы сообщали, что в Нацерете арестовали 16-летнего подростка за то, что он сорвал израильский флаг. На видео, которое получила полиция, было зафиксировано, как подросток с закрытым лицом сбросил израильский флаг с фонарного столба.
Еще напомним, что охранник еврейской школы в Огайо арестован после угроз ученикам.