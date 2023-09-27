В Эфиопии застряли 63 израильтянина - в МИД сделали важное заявление

Израильтяне не могут выехать из Эфиопии, где ведутся ожесточенные боевые действия.

63 израильтянина, пытающихся укрыться от войны, застряли в Аддис-Абебе, ожидая, что эфиопские власти завершат проверку их безопасности, которая продолжается несколько недель, хотя они имеют законное право на репатриацию в Израиль в соответствии с законом о праве на возвращение.

Как пишет "ХаАрец", посольство Эфиопии в Тель-Авиве подтвердило эту задержку и заверило, что проверка безопасности скоро завершится. Эта проверка направлена на выявление возможных экстремистов, участвовавших в гражданской войне 2021 года. В это время семьи этих эвакуированных лиц были размещены в одном из отелей Аддис-Абебы посредством Еврейского агентства.

В данную группу входят 44 человека, спасенных 10 августа из региона Гондэр в Эфиопии. Еще 28 человек получили разрешение на выезд, но продолжают ждать его. Половина из них - несовершеннолетние, а самому старшему человеку 80 лет. На прошлой неделе девять человек, обладающих документами и паспортами, смогли отправиться в Израиль.

Министерство иностранных дел Израиля подчеркнуло: "Задержка с выездом этих семей связана с ожиданием разрешений от эфиопских властей, а не от Израиля. Этот вопрос находится под вниманием и активно рассматривается на высшем уровне в министерстве иностранных дел".

Министерство иностранных дел Израиля также официально обратилось к правительству Эфиопии с просьбой ускорить процедуру выезда. Один из источников утверждает, что личное вмешательство министра иностранных дел Эли Коэна в этот вопрос.

"В дипломатии, отсутствие ответа само по себе служит ответом", - сказал источник, знакомый с ситуацией в министерстве иностранных дел Израиля.

Сотрудник посольства Эфиопии заявил: "Мы не хотим, чтобы повторилась ситуация 2021 года, когда 77 эфиопов из района боевых действий в Тиграе были эвакуированы в Израиль, несмотря на то, что их разыскивали эфиопские власти за участие в гражданской войне.

В посольстве отметили, что разрешат нашим соотечественникам покинуть страну, но нужно провести проверку. Это требует времени, но работа уже ведется, и в ближайшее время они смогут отправиться в Израиль.

Ранее мы писали, что правительство рассматривает варианты спасения израильтян в Эфиопии, раздираемой войной.