В Египте Герцог открыл первый павильон Израиля на климатическом мероприятии COP27

Президент Израиля Ицхак Герцог в понедельник, 7 ноября, открыл израильский павильон на COP27 в Шарм-эль-Шейхе (Египет) ‒ первый павильон страны на конференции ООН по изменению климата и первый павильон на египетской земле после бизнес-конференции 1985 года в Каире.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

По словам Герцога, этот павильон ‒ «яркое доказательство растущей вовлеченности Израиля в проблему климата…вопрос, близкий моему сердцу». Президент добавил, что это событие произошло в Египте, который он считает «очень важной страной».

В состав израильской делегации на COP27 вошли правительственные чиновники и четыре уходящих министра ‒ министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг, министр образования Ифат Шаша-Битон, министр инноваций, науки и технологий Орит Фаркаш-Хакоэн и министр регионального сотрудничества Иссави Фрей, а также представители Министерство иностранных дел, группы гражданского общества, бизнес и промышленность, а также научные круги.

В израильском павильоне представлены 10 компаний, занимающиеся климатическими технологиями в области водных ресурсов, сельского хозяйства, погоды, возобновляемых источников энергии и защиты лесов, и будут проводиться ежедневные мероприятия до конца конференции 18 ноября.

«Мы привержены делу. Израиль привержен глобальной борьбе с изменением климата. Я сказал это на своих встречах с… лидерами, которых я встречал до сих пор. У меня были важные беседы с премьер-министром Великобритании, королем Иордании, президентом Объединенных Арабских Эмиратов и другими. В условиях глобального климатического кризиса, который обязывает нас, у нас также есть возможности. Кризисы создают возможности: прежде всего, показать миру замечательные возможности Государства Израиль. До сих пор мы видели пример израильских идей, гениальности, возможностей и изобретений», ‒ сказал Герцог.

По словам президента, изменения климата являются экзистенциальной проблемой, выходящей за рамки политики и границ, «и, возможно, единственной проблемой, которая может объединить человечество».

Также «Курсор» сообщал, что Герцог впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании.