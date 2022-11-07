Герцог впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании

Чиновники обсудили иранскую ядерную проблему, а также затронули ряд других важных тем.

Президент Ицхак Герцог встретился 7 ноября, в понедельник, в рамках климатической конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, который вступил в должность в октябре.

Об этом сообщает INN.

На встрече лидеры двух стран обсудили углубление дружбы между странами и экономическое сотрудничество по вопросам климата, а также отметили участие Великобритании в результате экономического развития, вызванного соглашениями Авраама. Они также говорили о вопросах безопасности, главным из которых является иранская ядерная проблема.

«Добро пожаловать, премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Господин Сунак ‒ большой друг Израиля, и у Великобритании и Израиля удивительные отношения, которые развивались на протяжении многих лет, и я думаю, что они одни из самых близких. У нас много общего для обсуждения: от изменения климата до экономического развития и сотрудничества, вызовов безопасности и, конечно же, сохранения региональной стабильности. Большое спасибо за уделенное время. Мы знаем, что вы заняты, перед вами стоят огромные задачи. Желаем вам больших успехов, господин премьер-министр», ‒ заявил Герцог.

Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Великобритании поздравил Нетаниягу с успехом на выборах.

Также «Курсор» сообщал, что Герцог встретился с королем Иордании Абдаллой.