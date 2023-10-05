В Египте произошло ДТП с участием израильтян, есть раненые

Врачи начали эвакуацию наших соотечественников, пострадавших в аварии.

В египетском Табе произошла автокатастрофа, в результате которой пострадали пятеро граждан Израиля.

Об этом пишет "Детали".

Согласно предварительной информации, в результате столкновения двух автомобилей пострадало пять граждан Израиля. При оценке состояния раненых медицинскими специалистами была выявлена легкая или средняя тяжесть полученных повреждений.

Парамедик из организации "Ихуд хацала" оказал первую медицинскую помощь пострадавшим. Он случайно оказался поблизости места происшествия, что позволило оперативно предоставить помощь нуждающимся.

"Я был в отпуске в Египте и, возвращаясь домой и уже находясь неподалеку от пограничного перехода в Израиль, я стал свидетелем аварии с участием двух транспортных средств. Раненых было пятеро, они получили ранения легкой и средней степени тяжести, и я оказал им первую медицинскую помощь при помощи египетских бригад скорой помощи", - рассказал медик-волонтер «Ихуд хацала» Эльханан Марциано.

Как отмечено в сообщении, сейчас начинается эвакуация раненых на каретах скорой помощи в сторону Израиля.

Напомним, возле Венеции (Италия) произошла ужасная дорожная авария с участием пассажирского автобуса, в котором находились иностранные туристы. В результате трагедии погиб 21 человек, всех жертв ДТП уже удалось идентифицировать. Наших граждан среди жертв ДТП не было.